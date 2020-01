Fünf Langläufer der Lebenshilfe Voitsberg, die in der Weststeiermark zuhause sind, starten bei den Nationalen Winterspielen der Special Olympics. Sie hoffen auf ein starkes Teamergebnis.

Die Langläufer aus dem Bezirk Voitsberg mit ihrem Trainerteam © Raphael Nast/Lebenshilfe Voitsberg

"Zwei Säcke voller Medaillen“ hat Günter Lasnik bereits zuhause. „Dabei sein ist alles“, sagt er, „aber eine weitere Medaille hätte noch Platz“. Heute geht es für den Weststeirer nach Villach, wo die Nationalen Winterspiele der Special Olympics stattfinden. Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen von der Lebenshilfe Voitsberg geht er in der Disziplin Langlauf an den Start. „Ich war schon öfters bei Wettbewerben dabei.“ Nervös ist Lasnik also nicht mehr.