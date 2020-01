Kleine Zeitung +

Burghofspiele Voitsberg Thomas Vollmann und Christian Andrich laden zum Kabarett Best-Off

Am 6. und 7. März starten die Burghofspiele Voitsberg in das heurige Jubiläumsjahr. Gezeigt wird ein Best Off der Kabarett Sketches der letzten zehn Jahre. Karten sind demnächst im Internet erhältlich.