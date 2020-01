Der Lions Club Voitsberg-Köflach lädt am Samstag zur „Vision 2030“ in die Stadtsäle Voitsberg, wo Ideen für die Zukunft diskutiert werden.

Quo vadis, Bezirk Voitsberg? Der Abriss des ÖDK-Kraftwerks markierte den Beginn einer neuen Ära, die erst gestaltet werden muss © Karl Mayer

Zu einer spannenden Veranstaltung lädt der Lions Club Voitsberg-Köflach am kommenden Samstag, dem 18. Jänner, in die Stadtsäle Voitsberg ein. Unter dem Titel „Vision 2030“ wird im Anschluss beim Clubfrühstück mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft über die Zukunft der Region diskutiert. „Die Idee ist von unserem Präsidenten Helmut Diener gekommen. An der Veranstaltung teilnehmen kann jeder interessierte Bürger“, sagt Helmut Beck vom Lions Club Voitsberg-Köflach.