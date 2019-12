Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabrina, Sabine und Nadine Jauk haben sich voll und ganz dem Handwerk des Rauchfangkehrers © Jürgen Fuchs

Nadine Jauk ist im Firmenauto unterwegs. In schwarzer Berufskleidung. Mit – am Ende des Tages – schwarzen Händen und Ruß im Gesicht. Da klopft es an die Scheibe. Nadine kurbelt sie hinunter. Ein ihr unbekannter Mann greift ins Auto, berührt ganz leicht ihre Schulter und grinst von einem Ohr zu anderen. „Danke, das hab ich gebraucht“, meint er lächelnd. „Guten Rutsch ins neue Jahr!“