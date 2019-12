Katze "Tilly" war aus ihrem Zuhause in Hochtregist ausgebüchst und musste fünf Tage in 25 Metern Höhe auf einem Baum ausharren, ehe sie von der Bergrettung Köflach geborgen wurde.

Katze "Tilly" ist nach ihrem Abenteuer wieder sicher in ihrem Zuhause in Hochtregist © Privat

Für die Familie Hartner ist es ein kleines Weihnachtswunder. Der Bergrettung Köflach hat Katze Tilly zu verdanken, dass sie wieder sicher zu ihren Besitzern zurückkehren konnte. Am 21. Dezember war die schwarze Katze aus ihrem Zuhause in Hochtregist (Gemeinde Bärnbach) verschwunden, einen Tag später wurde sie schließlich von ihren Besitzern im Wald aufgefunden. "Sie saß auf einem dünnen Baum in 25 Metern Höhe in einem Wipfel fest und war mit keinen Mitteln dazu zu bewegen, herunter zu klettern", schildern die besorgten Katzeneltern Sigrid und Alois Hartner.