Gute Nachrichten für Koffein-Liebhaber. Bereits 2017 begannen die Tortenkomponisten in Söding ihren eigenen Kaffee zu rösten. Kürzlich eröffnete das Kaufhaus Hubmann in Stainz eine Schaurösterei.

Florian Hubmann mit Kerstin Knass (links) und Gundula Niggas © Bettina Kuzmicki

Die Ideen scheinen Kaufmann Florian Hubmann aus Stainz nicht auszugehen. Sein neuester „Coup“ ist eine Kaffeerösterei, die vor Kurzem im Kaufhaus Hubmann eröffnet wurde. „Wir wollten uns in unserem Café qualitativ noch steigern und haben daher frischen, in kleinen Mengen gerösteten Kaffee verwendet und verkostet. Und das Geschmackserlebnis war ein Wahnsinn“, erinnert sich Hubmann an das Entstehen der Idee.