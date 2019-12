Facebook

Auf der Burg Obervoitsberg gibt es wieder ein Feuerwerk © Robert Cescutti

Wer Silvester in der Region feiern möchte, hat einige Möglichkeiten. Sportlich kann man den Jahresausklang ab 9.30 Uhr in der Therme Nova in Köflach (bis 1 Uhr früh geöffnet), oder ab 10 Uhr beim Rodeln und auf der Piste auf dem Salzstiegl in Hirschegg angehen. Der Silvesterball im Moasterhaus beginnt um 18 Uhr, um Mitternacht findet ein Feuerwerk statt. Ebenfalls um 18 Uhr ist der Silvesterfackelzug in Hirschegg geplant. Von 10 bis 13 Uhr wird auf dem Schlossplatz in Maria Lankowitz beim Silvesterstandl der SPÖ mit Gulaschsuppe und Glücksbringer gefeiert.