Bei Plakaten nicht einig: Alois Lipp, Simon Grundner und Helmut Linhart © Stadtgemeinde Köflach

In Mooskirchen macht man es seit fünf Jahren, in Bärnbach hat man sich jüngst darauf geeinigt – nur in Köflach scheint eine einheitliche Vorgehensweise beim Thema Wahlplakate nicht möglich. Wie berichtet, regte Melanie Neumann (Grüne) in der Gemeinderatssitzung im September eine einheitliche Vorgehensweise an.