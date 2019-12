Kleine Zeitung +

Maria Lankowitz Wäschetrockner löste Brand in einem Keller aus

Am Sonntag, dem 15. Dezember, wurden drei Feuerwehren zu einem Kellerbrand in Kemetberg in der Gemeinde Maria Lankowitz gerufen. Ein Wäschetrockner dürfte das Feuer ausgelöst haben, das der Besitzer selbst bekämpfen konnte.