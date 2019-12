Die Bergkapelle Piber lud zur Barbaramesse in die Wallfahrtskirche nach Maria Lankowitz.

Die Bergkapelle Piber gestaltete die Messe © Karl Mayer

Eigentlich wird in der Wallfahrtskirche Maria Lankowitz der heiligen Maria gedacht. Am 8. Dezember, dem kirchlichen Feiertag Mariä Empfängnis, ist es aber längst zur Tradition geworden, dass die Bergkapelle Piberstein unter Obfrau Veronika Hacker der heiligen Barbara gedenkt. In der voll besetzten Wallfahrtskirche von Maria Lankowitz gestalteten die Musikerinnen und Musiker unter Kapellmeisterin Fabienne Zernig die Messfeier. Die Festmesse selbst zelebrierte Pater Ariel Kucia.