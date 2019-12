Der Gemeindevorstand von Mooskirchen blickt zuversichtlich in das kommende Jahr. Eine Reihe von Projekten sind geplant.

Hier soll ab dem kommenden Jahr ein regionales IT-Unternehmen einziehen © Heike Krusch

Es war ein Schock in mehrfacher Hinsicht, als die Schließung der Raiffeisenbank-Filiale in Mooskirchen Anfang des Jahres bekannt wurde. Doch nun kann Bürgermeister Engelbert Huber eine freudige Nachricht überbringen. Im kommenden Jahr wird sich ein regionales IT-Unternehmen in den Räumlichkeiten niederlassen.