Am Freitag, dem 13. Dezember, wird wieder der stimmungsvolle Adventmarkt in Piber eröffnet.

Im stimmungsvollen Ambiente des Barockschlosses in Piber wird heuer wieder zum Adventmarkt geladen. Die Eröffnung findet am Freitag, dem

13. Dezember, um 16 Uhr (geöffnet bis 20 Uhr) statt. Von 40 Ausstellern werden an den Ständen weihnachtliche Köstlichkeiten und kunsthandwerkliche Produkte angeboten. Wer möchte, kann sich bei den Weihnachtsliedern und dem attraktiven Rahmenprogramm mit Glühwein und Punsch wärmen. Im Gestüt selbst ist eine Führung durch die Stallungen möglich, außerdem wird die Ausfahrt mit einer zweispännigen Kutsche angeboten.