An die Malstifte, fertig, los: Auch heuer wollen wir in der Adventzeit Kinderzeichnungen in unserem Adventkalender veröffentlichen. Also schickt uns eifrig eure Zeichnungen!

Diese tolle Zeichnung hat Julia vom Hort Voitsberg im vergangenen Jahr für uns gezeichnet © Hort Voitsberg

Auch heuer wollen wir wieder einen ganz besonderen Adventkalender mit Zeichnungen von Kindern aus der Lipizzanerheimat gestalten. Unser Ziel ist es dabei, die Weihnachtszeit durch Kinderaugen betrachtet darzustellen. Dies wollen wir auch heuer mit unserem Adventkalender, der in der Zeitung und online veröffentlicht wird.

An die Malstifte, fertig, los

Liebe Kinder, mailt doch eure Zeichnungen inklusive Porträtfoto von euch, welche Schule ihr besucht und ein paar persönlichen Angaben (Name, Alter, Wohnort) an die Redaktion in Voitsberg: voired@kleinezeitung.at. Ihr könnt die Zeichnungen natürlich auch persönlich (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr) bei uns in der Redaktion in der Dr.-Christian-Niederdorferstraße 4 in 8570 Voitsberg vorbeibringen oder die Zeichnungen per Post schicken.

Wir freuen uns schon sehr auf eure Beiträge!