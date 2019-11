In den Kremser Reihen (Fahrtrichtung Voitsberg) krachte am frühen Mittwochnachmittag ein Auto gegen in die Böschung und anschließend gegen die Leitschiene. Die Lenkerin blieb unverletzt.

Der Alkoholtest fiel positiv aus © KLZ/Sabine Hoffmann

Mittwoch am frühen Nachmittag passierte in den Kremser Reihen ein Unfall: Ein Pkw, der in Fahrtrichtung Voitsberg unterwegs war, kam am Anfang der zweispurigen Strecke von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Böschung und die Leitschiene und landete im Straßengraben.