Anonymität ist bei Streetwork an oberster Stelle – das gilt auch für dieses Projekt © Streetwork Voitsberg

Seit gut einem Jahr gibt es im Bezirk Voitsberg zwei „Hanf-Automaten.“ In Köflach und Voitsberg kann man dort sogenannte CBD-Produkte erwerben. Dass das mit dem Hanf, den man raucht, um „high“ zu werden, nichts zu tun hat, erfuhren Jugendliche kürzlich bei einem Cannabis-Workshop im Wohnzimmer des Streetworks Voitsberg von Jugend am Werk. Denn während CBD der beruhigende Wirkstoff in Cannabis ist, ist THC der berauschende.