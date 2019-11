Am 5. November gegen ein Uhr früh ging in einem Haus am Voitsberger Hauptplatz die Alarmanlage los. Grund dafür war ein Schmorbrand bei einem Boiler. Die Alarmanlage, die auch auf Rauch anspricht, dürfte viel größeren Schaden verhindert haben.

Die FF Voitsberg musste zu einem Einsatz am Hauptplatz ausrücken © Rainer Brinskelle

Ein elektrischer Defekt an einem Boiler löste am Dienstag, dem 5. November, kurz nach ein Uhr früh am Voitsberger Hauptplatz einen Schmorbrand aus. Durch eine hauseigene Alarmanlage wurde der Besitzer auf den Brand aufmerksam. So konnte er sofort Erstmaßnahmen ergreifen und die Feuerwehr Voitsberg und die Polizei verständigen.