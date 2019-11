Der Kabarettist, Autor und Schauspieler Thomas Stipsits sorgte mit seinem Best Of-Programm für eine ausverkaufte Sporthalle und bekam Standing Ovations in Bärnbach.

Thomas Stipsits sorgte für Begeisterung © Robert Cescutti

Mit seinem Programm „Stinatzer Delikatessen“ begeisterte der Schauspieler, Buchautor und Kabarettist Thomas Stipsits das Publikum in der restlos ausverkauften Sporthalle in Bärnbach. Stipsits präsentierte sich wie immer in Bestform und brachte die Highlights der letzten Programme. Beim „Best Of“ bewies der Kabarettist seine enorme Wandlungsfähigkeit und fand wieder den richtigen Mix aus Satire und Musik.