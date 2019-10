Follow me Award"Wiednermichl" Ronald Hohl holt zweiten Platz

Facebook

Ronald Hohl und seine Gattin bei der Verleihung des "Follow me Award" © Foto Fischer

„Ich liebe Reisen nach Asien und habe viel Inspiration aus aller Welt in den Betrieb meiner Familie eingebracht. Wir sind ein gutes Restaurant mitten in den Weinbergen mit dem rauen Charakter des Barbecues. Und das war erst der Anfang …“, erklärte Ronald Hohl bei der Verleihung des "Follow me Award 2019" am Dienstagabend. Mit 6305 Stimmen konnte der Weststeirer den zweiten Platz ergattern.