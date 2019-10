Viele Künstler arbeiteten im vergangenen halben Jahr im Auftrag der „villahafner“ am Thema Wertschätzung. Am 3. und 7. November werden die Ergebnisse präsentiert.

Die Wertschätzung steht im Mittelpunkt aller künstlerischen Arbeiten © Heike Krusch

Ein Umschlag in grün. Darauf silbrig glitzernde Buchstaben. „Wertschätzung“ lautet der Titel jenes Kunstmagazins, das am 3. November um 17 Uhr in der villahafner in Maria Lankowitz vorgestellt wird. Einfach und doch besonders. So wie sich der Katalog präsentiert, gestaltete sich auch das Kunstprojekt, das ihm zugrunde liegt. Im Frühling rief Ida Hafner Künstler verschiedener Kunstrichtungen auf, Werke zum Thema Wertschätzung – das ist das heurige Jahresmotto der villahafner – einzureichen. Und viele sind der Aufforderung gefolgt.