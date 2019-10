Facebook

Der Klassiker: eine Unbekannte Person bietet Süßigkeiten an © Rainer Brinskelle

Ein blauer BMW parkt am Straßenrand, die Lenkerin steht daneben am Straßenrand und bietet vorbeigehenden Kindern Gummibärchen und Chips an. Doch die Kinder des dritten und des vierten Jahrgangs der Volksschule Kainach denken gar nicht daran, mit der Unbekannten ins Gespräch zu kommen, Süßigkeiten anzunehmen oder gar ins Auto zu steigen.