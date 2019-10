Facebook

Die Schüler sind begeistert von "Lipi", dem Lipizzanerheimat-Spiel © Heike Krusch

Wo wird in der Lipizzanerheimat Marmor abgebaut? Wofür steht die Abkürzung GKB? Wer gestaltete den Mosesbrunnen im Bärnbacher Stadtpark? Diese und noch viele andere Fragen muss man beantworten, um bei "Lipi" - dem Lipizzanerheimatspiel - zum Sieg zu gelangen. Das Brettspiel, das am Donnerstag als neuestes Produkt unter der Dachmarke Lipizzanerheimat im Bärnbacher Telepark präsentiert wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern ihre unmittelbare Region näher zu bringen. "Fakten über Naturraum, Geschichte, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Kulinarik aber auch Informationen zu touristischen Angeboten und Sehenswürdigkeiten sollen dabei spielerisch kennengelernt werden", heißt es in der Projektbeschreibung.