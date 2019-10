Am 23. Oktober mussten die Feuerwehren Edelschrott und Voitsberg zur Bergung eines umgestürzten Traktoranhängers ausrücken. Die Einsatzkräfte mussten die Hackschnitzel vor der Bergung von der Ladefläche schaufeln. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Traktoranhänger stürzte auf der B 70 in der Nähe der Wartingerkehre um © FF Voitsberg/Klaus Gehr

Am Mittwoch, dem 23. Oktober, kippte aus noch unbekannter Ursache ein mit Hackschnitzeln beladener Traktoranhänger während der Fahrt auf der B 70 in der Nähe der Wartingerkehre in Edelschrott um. Dabei landete auch ein Teil des Ladegutes neben der Straße.