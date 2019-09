Am 28. September findet das sechste Bierfest in Bärnbach statt. Wissenswertes kredenzt auch Biersommelier Hannes Pöschl. Es ist die letzte Veranstaltung, bevor er sich in die Pension verabschiedet.

Biersommelier © Robert Cescutti

Vor fünf Jahren luden wir zum ersten Bierfest beim Schaufelradbagger ein. Diese Veranstaltung wird sehr gut angenommen", freut sich der Bärnbacher Kulturstadtrat Andreas Albrecher auf die sechste Auflage am Fritz-Kosir-Platz. Dem "Hopfensaft" wird am Samstag, dem 28. September, ab 13 Uhr die Ehre erwiesen. "Diesmal möchten wir durch eine Kooperation mit der Glasfabrik Stölzle so gut es geht auf Plastik verzichten", so Albrecher.