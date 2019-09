Stallhofen„Junge Volksmusik aus dem Södingtal“ bald im Radio zu hören

Unter dem Motto „Junge Volksmusik aus dem Södingtal“ ging in Stallhofen das Sänger- und Musikantentreffen über die Bühne. Schüler der Neuen Musikmittelschule traten auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Schüler der Neuen Musikmittelschule traten auf © Karl Mayer

Unter dem Motto „Junge Volksmusik aus dem Södingtal“ lud der Verein „Kultur-Hunger“ mit Andreas Amreich, Klemens Kollmann und Norbert Schatzmayr an der Spitze zum Sänger- und Musikantentreffen in das Freizeitzentrum in Stallhofen ein.