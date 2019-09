Karateka Niklas Hörmann (20) holte bei der U21-Weltmeisterschaft in Malaysia Gold. Es ist sein erster Weltmeistertitel.

Die Goldmedaille baumelt jetzt um seinen Hals: Niklas Hörmann aus Maria Lankowitz © Privat

Niklas Hörmann jubelt: Der 20-jährige Karateka hat in Kuala Lumpur in Malaysia Gold bei der U21-Weltmeisterschaft gewonnen. „Als Kleiner hat er schon immer gesagt, er wird einmal Weltmeister. Jetzt hat er das in der U 21 geschafft“, ist Vater Ferdinand Hörmann hörbar stolz.