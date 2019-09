Die Städte Köflach und Voitsberg arbeiten auf Hochtouren an Rückhaltebecken. Auch „Black-Out“-Vorsorge ist in Köflach ein Thema.

Hier soll das Rückhaltebecken Feuerbach nach vier Jahren Tauziehen nun entstehen © Rainer Brinskelle

Der Baustellensommer ist zwar schon vorbei, in Köflach fahren aber weiterhin die Bagger auf. Vor allem in den Hochwasserschutz investiert die Stadtgemeinde. Gezwungenermaßen. Kam es doch gerade im Ortsteil Pichling (im Bereich der Weggersiedlung/Schlosserstraße) in der Vergangenheit immer wieder zu Überschwemmungen. „Heuer wurden bereits 300.000 Euro in den Bau von Rückhaltebecken investiert“, berichtet Helmut Linhart, Bürgermeister der Stadt Köflach.