In der letzten Gemeinderatssitzung wurden der Ankauf und die Trassenführung für den Radboulevard "Vorum" beschlossen. Auch der Nationalratswahlkampf warf seine Schatten auf die Sitzung.

Viele Themen wurden in der Gemeinderatssitzung besprochen © Heike Krusch

Dringlichkeitsanträge können laut Paragraf 54 der Gemeindeordnung von jedem Mitglied des Gemeinderats eingebracht werden. Sie dienen dazu, kurzfristig aufgetretene Themen auf die Tagesordnung zu bringen und sind, sofern der Gemeinderat es nicht anders beschließt, am Schluss der Sitzung zu beraten.

In der Voitsberger Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend kamen von der FPÖ sieben Dringlichkeitsanträge. Es ging dabei um die Erhöhung der Sicherheit bei der Volksschule. Die Förderung von Jahreskarten für den öffentlichen Verkehr wurde ebenso eingebracht wie die Beschaffung von „Schnuppertickets“ für den öffentlichen Verkehr. Die Abschaffung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone, die Einführung eines Schulstartgeldes, die Förderung der urbanen Begrünung und die Freigabe des Michaeliplatzes für Vereine wurden ebenfalls angeregt.