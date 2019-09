Facebook

Ferdinand Krendl hat "100.000 PS im Dorf" ins Leben gerufen © Simone Rendl

Eigentlich ist Ferdinand Krendl aus Geistthal-Södingberg gelernter Betriebsschlosser. Diesen Beruf hat der 58-jährige Weststeirer aber an den Nagel gehängt, denn inzwischen hat sich Krendl in der Weststeiermark einen Namen als Organisator zahlreicher Veranstaltungen gemacht. Mit „100.000 PS im Dorf“ lockt der Vater von zwei Töchtern jedes Jahr Fahrzeugliebhaber aus ganz Österreich, Slowenien und Ungarn in den kleinen Ort in der Weststeiermark. „Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen einen Sportwagen besitzen“, lacht Krendl, der bereits bei der Premiere der Veranstaltung 2017 den selbst auferlegten Rekord von 100.000 PS knackte. „Es ist schon ein Erlebnis, so viele legendäre Fahrzeuge in unserem Dorf zu haben.“