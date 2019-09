Evangelische Kirche "Neuer" Pfarrer offiziell ins Amt eingeführt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Amtseinführung: Johannes Baier, Michael Axmann, Dietmar Böhmer, Bernd Osprian, Wolfgang Rehner und Robert Eberhardt © Karl Mayer

Gewählt wurde Robert Eberhardt bereits am Karfreitag des heurigen Jahres - und zwar zum Pfarrer der Evangelischen Kirche in Voitsberg. Am vergangenen Sonntag wurde er schließlich im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes offiziell in sein Amt eingeführt. Die "Amtseinführung" nahmen Superintendent Wolfgang Rehner und sein weltliches Pendant Michael Axmann vor.