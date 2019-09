Facebook

Franz Kohlbacher hat heuer erstmals eine Bananenblüte entdeckt © Privat

Wenn man Franz Kohlbacher mitten in dem Urwald aus fast fünf Meter hohen Bananenstauden sieht, glaubt man im ersten Moment, dass er gerade Urlaub in einem exotischen Land macht. Dabei befindet er sich in seinem 6000 Quadratmeter großen Garten im Ortsteil Stögersdorf in Mooskirchen.