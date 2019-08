Facebook

Franz Buchegger mit Geschäftsführer Günter Riedenbauer auf dem Saunadeck der Therme © Andrea Kratzer

Weil wir das 15. Bestandsjubiläum feiern, haben wir beschlossen, ein großes Fest zu organisieren. Dieses findet am 7. und 8. September in einem Zelt für 1500 Besucher auf dem Parkplatz in Piber statt“, schildert Geschäftsführer Günter Riedenbauer vom Hotel und der Therme Nova in Köflach.