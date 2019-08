Facebook

In Köflach bekommen die Kinder Einblicke in die Glasproduktion bei Stölzle Oberglas © Simone Rendl

Tiefe Einblicke in die Welt der Technik gewährte Stölzle Oberglas einer Gruppe Schülern im Rahmen eines Workshops der Technischen Universität in Graz. „Unter dem Motto ,Let’s TU it’ finden den ganzen Sommer über solche Workshops an unterschiedlichen Standorten statt, bei denen Kinder in technische Bereiche hineinschnuppern können“, erklärt Tanja Grinschgl, die Lehramt Informatik und Englisch studiert.