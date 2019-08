Wo dürfen Hunde baden, wo nicht? Am Packer Stausee würden Besucher die Hinweistafeln sogar abmontieren, klagt die Gemeinde. Am Pibersteinersee ärgert man sich über "Häuferl". Andere Seen hingegen laden Vierbeiner ins kühle Nass ein.

Hunden ist der Zugang ins Bad am Packer Stausee verboten. Viele Hundebesitzer halten sich jedoch nicht daran © privat

Eigentlich dürfen Hunde schon seit Jahren keine Pfote mehr in den Packer Stausee stecken. Doch das Verbot, das für den öffentlichen Badeplatz gilt, scheint jeden Sommer auf’s Neue kaum jemanden zu jucken. „Man hört sogar im Radio, dass man im Packer Stausee mit Hund baden darf. Das Verbot wird konstant ignoriert, das ist ein Wahnsinn!“, ist Johann Schmid, Bürgermeister von Hirschegg-Pack und Obmann der Rucksackdörfer, erbost. Und es kommt noch dicker: Badegäste würden sogar die Verbotstafeln am See abmontieren. „Wir können das nicht einbremsen. Irgendwann hat sich das bei uns so eingebürgert.“