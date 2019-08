Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Fassade beim Juko Köflach begeistert die Jugendlichen © Agathon Koren

Die Neugestaltung der Fassade fällt gleich auf, wenn man am Köflacher Jugndzentrum in der Ludwig-Stampfer-Gasse vorbeigeht: Der Köflacher Künstler Werner Bauer, alias „Pug“, verschönerte den Eingangsbereich des Juko Köflach mit peppigen Bildern. Ein weiteres Werk des Köflachers in der Region: Unter anderem schuf er fertigte er auch Bilder beim Madclub in Bärnbach an und verewigte dort den legendären, bereits verstorbenen, Wirt Fritz Kosir oder Frank Zappa.