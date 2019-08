Facebook

Die Eis-Grundmasse lässt Manuel Mauerhofer mindestens eine Nacht lang durchziehen © Heike Krusch

Eis ist Chefsache. In einem abgetrennten Raum wiegt Manuel Mauerhofer rund zweieinhalb Kilogramm Schokolade ab, die er in einem großen Kübel erhitzt. Der Duft von warmer Schokolade erfüllt den Raum. Behutsam gießt er die Eis-Grundmasse – bestehend aus Milch, Butter, Glukose, Dextrose, Guarkernmehl und Johannisbrotkernmehl – dazu und fährt dann mit schwerem Gerät auf. Der überdimensionale Stabmixer erinnert eher an eine Baumaschine als an ein Küchenutensil. Blickt man in die große Schüssel, weiß man aber wieder, wo man sich befindet – im Schlaraffenland für Naschkatzen. Denn nicht umsonst wurden die Eiskreationen der Tortenkomponisten in Söding-St. Johann schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.