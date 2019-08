Norbert Seidl, Obmann des steiermärkischen Forstvereins, pendelt täglich von Maria Lankowitz nach Deutschlandsberg. Warum er an die Region glaubt und als „Zuagroaster“ ganz zufrieden ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Hochzeitskreuz auf 850 Meter Seehöhe markiert den höchsten Punkt des „Anwesens“ von Norbert Seidl und seiner Familie in Maria Lankowitz © Heike Krusch

Nicht viele Menschen können ein Gipfelkreuz ihr eigen nennen. Wir sitzen hier auf 850 Metern Seehöhe, am Kirchberg in Maria Lankowitz. Ist das hier Ihr Lieblingsplatz?

Norbert Seidl: Es ist auf jeden Fall ein besonderer Platz um innezuhalten. Das Kreuz haben meine Frau Ilse und ich zur Hochzeit geschenkt bekommen. Rundum weiden unsere Rinder. Man sieht auf den Hof. Hier spüre ich, was wirklich wichtig ist im Leben.