"Gemeindekrankenschwester"Köflach stellt eine Pflegeberatung auf

Ab September berät eine Fachkraft in Köflach Menschen zum Thema Pflege © DOC RABE Media

In der Gemeinderatssitzung vergangenen Juni wurde es beschlossen, nun nimmt das Projekt langsam Formen an. Die Stadt Köflach will ab spätestens Anfang September eine „Gemeindekrankenschwester“ beschäftigen. „Der Begriff ist derzeit natürlich noch ein Arbeitstitel, aber so können sich die Leute leichter etwas darunter vorstellen“, erklärt Simon Grundner (SBK), der den Dringlichkeitsantrag einbrachte. „Viele Angehörige von pflegebedürftigen Personen werden häufig mit fast unlösbaren Aufgaben konfrontiert und brauchen bei der Suche nach einem Pflegeplatz oder einer qualifizierten 24-Stunden-Hilfe dringend Unterstützung“, so Grundner.