Künstler Thomas Süß, der in Wien „Druckgrafik“ studiert, lädt am 27. Juli zur Vernissage.

Thomas Süß stellt im Kunsthaus aus © Privat

„Comics, Cartoons and more.“ heißt die Ausstellung des Köflacher Künstlers Thomas Süß in der Weststeiermark. Seit einem Jahr studiert der 22-Jährige „Druckgrafik“ in Wien. „Wir beschäftigen uns mit künstlerischen Drucktechniken: etwa Lithografie, Kupferstich und Holzdruck“, erklärte Süß einmal im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Künstlerisch unterwegs ist er aber mit Comics und Illustrationen.