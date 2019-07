Die Weststeirer Pierre Gider und Marc Angelini koordinieren weltweit den Tanzsport für Special Olympics. Kürzlich gab es ein wichtiges Treffen in New York. Was Umarmungen und ein Smoking damit zu tun haben, verraten die beiden im Interview mit der Kleinen Zeitung.

Pierre Gider und Marc Angelini wollen den Tanzsport zur größten Sportart bei Special Olympics machen © Heike Krusch

Nach 13 Jahren harter Arbeit wurde im Zuge der letzten Special Olympics Summergames in Abu Dhabi dank Ihres Engagements Tanzen in den Kanon der fixen Sportarten aufgenommen. Sie könnten sich jetzt gemütlich zurücklehnen.

MARC ANGELINI: Bei den Special Olympics haben wir 195 teilnehmende Länder, 40 davon sind auch beim Tanzen dabei. Das ist ein Etappensieg, aber jetzt geht es darum, die restlichen 155 Länder zu mobilisieren.

PIERRE GIDER: Wir haben erreicht, das Tanzen als Sportart anerkannt ist. Das wurde auch kürzlich bei einem Treffen im Head Quarter der Special Olympics in New York bestätigt. Uns wurde die volle Unterstützung der Leitung zugesichert.