ORF Klangwolke"Die Brandenburgischen Konzerte" in Köflach und Mooskirchen

Auch heuer überträgt der ORF im Rahmen der Aktion "Klangwolke" ein Konzert der Styriarte an 25 Orten in der ganzen Steiermark. Auch Mooskirchen und Köflach sind Veranstaltungsorte.

Stefan Gottfried dirigiert den Concentus Musicus Wien © Werner Kmetitsch

Bereits zum 13. Mal findet am Samstag, dem 20. Juli, die sogenannte "ORF-Klangwolke" statt. 25 Veranstalter in der gesamten Steiermark werden dabei ein Konzert der Styriarte via Bild- oder Radioübertragung zu den Zuhörern bringen. Heuer werden die "Brandenburgischen Konzerte" von Johann Sebastian Bach übertragen. Der Concentus Musicus Wien spielt unter der Leitung von Stefan Gottfried in der Helmut List Halle in Graz und auch im Bezirk Voitsberg hat man die Möglichkeit im Rahmen der Klangwolke dabei zu sein.