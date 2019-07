Eine Umfrage in den Reisebüros zeigt deutlich: Kroatien und Italien sind die beliebsten Urlaubsdestinationen der Weststeirer. Aber manchmal geht es auch bis an das Ende der Welt.

Ein Blick wie aus dem perfekten Urlaubsalbum - so muss ein Kroatienurlaub ausschauen © serkat Photography - stock.adobe

Wenn der Frühverkehr erträglich wird, weil sich das Verkehrsaufkommen auf die heillos überlastete Tauernautobahn verlagert, ist der Sommer in Österreich angekommen. Und damit auch die Urlaubszeit. Geht es nach den regionalen Reisebüros und -veranstaltern, sehnen sich die Weststeirer nach einem Tapetenwechsel. Denn zu Hause, im Bezirk Voitsberg, macht so gut wie niemand Urlaub. Bei Gruber Reisen in Voitsberg buchen die Weststeirer sogar in Österreich „sehr wenig. Das passiert eher kurzfristig, wenn das Wetter passt“, erklärt Bettina Zach, die in der Voitsberger Filiale arbeitet.