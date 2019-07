Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Sükar, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer, lässt keine Krisenstimmung aufkommen © Privat

Die Konjunktur in der Süd- und Weststeiermark präsentiert sich zur Jahresmitte weiterhin stabil – das zeigen die aktuellen Zahlen des Wirtschaftsabarometers. 52,7 Prozent der befragten Unternehmer verzeichneten einen Anstieg ihres Gesamtumsatzes in den vergangenen zwölf Monaten. 46 Prozent gehen auch weiterhin von einer positiven Entwicklung aus. Nur knapp drei Prozent der Unternehmer sehen sorgenvoll in die Zukunft.