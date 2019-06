Beim Hutfest des Kiwanis Club Styria West dreht sich am 28. Juni alles um die Kopfbedeckung. Der Reinerlös geht an bedürftige Kinder.

Im Vorfeld wurden bereits viele Hüte kunstvoll gestaltet © Kiwanis

Vielleicht sind Sie Ihnen schon aufgefallen – die kreativ gestalteten Hüte, die derzeit viele Geschäftsauslagen im Bezirk zieren. Entstanden sind sie im Rahmen eines Workshops der Damen des Kiwanis Club Styria West und Schülerinnen der HLW Köflach. „Wir wollen mit den Hüten auf unser Hutfest aufmerksam machen“, so die Vorsitzende Marianne Landsmann. „Jedes Kind soll gut behütet aufwachsen“, erklärt sie den Hintergrund der Benefiz-Veranstaltung, die am 28. Juni im Schloss Alt Kainach in Bärnbach stattfindet.