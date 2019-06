Der Psychologe und Autodidakt Alexander Schuster stellt mit elf weiteren Künstlerinnen und Künstlern noch bis einschließlich Pfingstmontag (10. Juni) in der Kunstfabrik Lipizzanerheimat in Bärnbach aus.

Alexander Schuster ist als Maler und Bildhauer tätig, gerne bearbeitet er Sandstein © Karl Mayer

„Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen", lächelt der aus Maria Lankowitz stammende Künstler Alexander Schuster. Hauptberuflich ist er Psychologe und bei Jugend am Werk in Voitsberg in der Jugend- Eltern- und Familienberatung tätig. „Die Kunst ist für mich Rückzug, Erholung, willkommene Abwechslung."