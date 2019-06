Am 8. und 9. Juni wird im Stadtpark in Bärnbach das Freundschaftsfest samt Atus-Jubiläum und mit den Meisterteams gefeiert.

Volkstänze und Folklore beim Freundschaftsfest in Bärnbach © Robert Cescutti

Wenn Dutzende Mädchen und Buben Luftballons in den italienischen, slowenischen und österreichischen Landesfarben steigen lassen, dann ist das traditionelle Freundschaftsfest im Stadtpark in Bärnbach mit einem bunten Bild wieder offiziell eröffnet: Das Kulturreferat Bärnbach lädt am Samstag, dem 8. Juni, ab 10.30 Uhr und am Sonntag, dem 9. Juni, ab 10 Uhr bei freiem Eintritt zum freundschaftlichen Mitfeiern ein.