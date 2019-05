Facebook

Einige Schüler der NMS Köflach wollen beim Bewerb mitmachen © Heike Krusch

Karlheinz Süß hat seine Leidenschaft für die Fotografie schon vor Jahren entdeckt. Der passionierte Hobby-Fotograf stellte seine Werke zum Thema „Süden“ sogar in der Therme Nova aus und auch seine Schüler hat der Lehrer der NMS Köflach mit dem „Foto-Virus“ infiziert. Seit sechs Jahren bietet er an der Schule den Freigegenstand „Digitale Fotografie“ an. Sein neuester Clou? Die erste Foto-Challenge in der Lipizzanerheimat in der villahafner.

Gemeinsam mit Ida Hafner lädt Süß am 26. Mai zu diesem besonderen Foto-Wettbewerb nach Maria Lankowitz ein.

