Edwine Reinisch verlässt mit 16. Juni das Ortsgasthaus in St. Martin am Wöllmißberg. Der Arbeitsaufwand war allein nicht mehr zu bewältigen.

Acht Jahre lang war Edwine Reinisch die Seele des St. Martinerhofs. Am 16. Juni ist Schluss © Heike Krusch

Edwine Reinisch ist in einem Wirtshaus groß geworden und arbeitet selbst seit 35 Jahren in der Gastronomie - die letzten acht Jahre war sie Pächterin des St. Martinerhofs in St. Martin am Wöllmißberg. „Aber jetzt ist Schluss“, sagt die gebürtige Pichlingerin, die sich die letzten sechs Jahre ganz allein um den Betrieb im Gasthaus gekümmert hat. „Ich bin in einem Alter, wo ich das einfach nicht mehr schaffe“, sagt sie durchaus wehmütig. „Die Herzlichkeit und das Miteinander hier im Ort sind einfach unglaublich.“

