Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vierte Klasse der Volksschule Edelschrott gewann mit 349 Punkten © Simone Rendl

Nichts anhaben konnte das schlechte Wetter gestern der guten Stimmung in der Sporthalle Köflach, in der sich mehr als 270 Schüler aus dem Bezirk tummelten. Grund dafür war die traditionelle Kinder-Sicherheitsolympiade des Zivilschutzverbandes Steiermark, die in Voitsberg zum 20. Mal stattfand. 15 Klassen traten im Wettbewerb gegeneinander an und zeigten ihr Können in Sachen Selbstschutz. Feierlich eröffnet wurde die Olympiade mit der Entzündung des Olympischen Feuers. Diese Ehre wurde dem Geburtstagskind Simon aus Gößnitz zuteil.