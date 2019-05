Voitsberg"Othello darf nicht platzen" bei den Burghofspielen

Facebook

Regisseur Paul Kindler (links) arbeitet vor allem am richtigen Timing © Burghofspiele Voitsberg/Andrich

Ein Abend der Sonderklasse ist den Besuchern gewiss, wenn im Sommer der weltberühmte "Opernstar" Tito Morelli in der altehrwürdigen Ruine Voitsberg die Bühne betritt. Dass so ein Besuch nicht ganz reibungslos vonstatten geht, dafür sorgt der Text von Ken Ludwig, an welchem die Schauspieler der Burghofspiele gerade arbeiten. „Das heurige Stück hat eine sehr hohe Textdichte“, erklärt Thomas Vollmann, dass das nicht die einzige Herausforderung am Stück „Othello darf nicht platzen“ ist.

