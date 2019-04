Facebook

Erstes Treffen in Paris: Nicolas Anelka, Martin und Andreas Lasnik © Privat

Grammy-Gewinner Arturo Sandoval tut es. Fußball-Star David Alaba tut es. Und jetzt scheint auch Europameister, Champions-League Gewinner und mehrfacher nationaler Meister, Cup- und Pokalsieger Nicolas Anelka auf den Geschmack gekommen zu sein. Alle setzen auf Rosentaler Design. Oder besser gesagt, sie haben den weststeirischen Durchblick und sind begeistert von den Kreationen der Optiker Martin und Gerald Lasnik. „DA27 x Lasnik“ war, wie schon berichtet, das erste Projekt mit David Alaba. „Und wir freuen uns darüber, dass es jetzt eine neue Kooperation mit dem französischen Fußballstar Nicolas Anelka geben wird“, so Martin Lasnik. Vor Kurzem hat ein erstes Treffen in Paris stattgefunden. „Nicolas gefällt, was wir tun. Er ist sehr modeaffin und auch persönlich ist der Funke gleich übergesprungen.“ Wie die Kooperation genau aussieht, wird noch nicht verraten. Auf jeden Fall wird es sich wieder um „coole Brillen“ drehen.

